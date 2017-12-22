Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на выходные

22 Декабря 2017 13:05

На большей территории страны ожидается сильный ветер - до 20 метров в секунду. Днем не обойдется без мокрого снега, по югу - с дождем. На отдельных участках дорог гололедица. Столбик термометра поднимется до плюс 4. Спасатели призывают белорусов не выходить на тонкий лед.