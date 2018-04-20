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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
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22 Апреля 2018 12:05

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер будет сегодня по северо-востоку Минской области, а также в Витебской и Могилевской областях. Вчера в Беларуси из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов. Порывы ветра местами до 27 метров в секунду повредили три жилых дома, два объекта соцкультбыта и 24 сельхозпостройки. Зафиксировано 34 случая падений деревьев, повреждены три легковых автомобиля. В течение дня нарушалось электроснабжение почти в тысяче населенных пунктов. Утром без света оставалось всего шесть поселков и девять трансформаторных подстанций.

 

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