Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

22 Апреля 2018 12:05

Синоптики вновь объявили оранжевый уровень опасности. Сильный ветер будет сегодня по северо-востоку Минской области, а также в Витебской и Могилевской областях. Вчера в Беларуси из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов. Порывы ветра местами до 27 метров в секунду повредили три жилых дома, два объекта соцкультбыта и 24 сельхозпостройки. Зафиксировано 34 случая падений деревьев, повреждены три легковых автомобиля. В течение дня нарушалось электроснабжение почти в тысяче населенных пунктов. Утром без света оставалось всего шесть поселков и девять трансформаторных подстанций.