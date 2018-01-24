Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен по северо-западу Беларуси

24 Января 2018 19:12

Он сохранится до завтрашнего дня. Уже в четверг заметно потеплеет: днем столбики термометров могут подниматься до плюс 1-3. Хотя еще со вторника на среду было до 23 градусов ниже ноля. Такой рекордный показатель в этом году зафиксировали на метеостанции Вилейки.