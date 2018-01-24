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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен по северо-западу Беларуси
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24 Января 2018 19:12

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен по северо-западу Беларуси

Он сохранится до завтрашнего дня. Уже в четверг заметно потеплеет: днем столбики термометров могут подниматься до плюс 1-3. Хотя еще со вторника на среду было до 23 градусов ниже ноля. Такой рекордный показатель в этом году зафиксировали на метеостанции Вилейки.
  

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