Обратиться к представителям власти напрямую

3 Января 2018 18:04

Найти ответы на волнующие вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь в первую субботу года, шестого января.

С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать руководитель дел Мингорисполкома Анна Мательская.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.