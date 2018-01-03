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Обратиться к представителям власти напрямую
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3 Января 2018 18:04

Обратиться к представителям власти напрямую

Найти ответы на волнующие вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь в первую субботу года, шестого января.

С девяти до двенадцати часов на вопросы минчан будет отвечать руководитель дел Мингорисполкома Анна Мательская.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Сиренко. Напомним, обратиться к руководству столицы и центрального региона по телефону можно каждую субботу.

  

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