О важных событиях недели смотрите 8 апреля в "Главном эфире"

7 Апреля 2018 15:08

Сформировать стратегию противостояния новым вызовам и угрозам. Заседание СМИД СНГ в Минске. А также новые социальные стандарты для комфортной жизни в городах, поселках и деревнях. Об этом и не только завтра в "Главном эфире в 9 вечера.