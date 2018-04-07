Главная>>Общество>>О важных событиях недели смотрите 8 апреля в "Главном эфире"
Общество
RSS
О важных событиях недели смотрите 8 апреля в "Главном эфире"
Скачать Поделиться

7 Апреля 2018 15:08

О важных событиях недели смотрите 8 апреля в "Главном эфире"

Сформировать стратегию противостояния новым вызовам и угрозам. Заседание СМИД СНГ в Минске. А также новые социальные стандарты для комфортной жизни в городах, поселках и деревнях. Об этом и не только завтра в "Главном эфире в 9 вечера.

  

Другие новости

Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 07.04.2018 15:45 / Общество Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =