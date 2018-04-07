Общество
7 Апреля 2018 15:08
О важных событиях недели смотрите 8 апреля в "Главном эфире"
Сформировать стратегию противостояния новым вызовам и угрозам. Заседание СМИД СНГ в Минске. А также новые социальные стандарты для комфортной жизни в городах, поселках и деревнях. Об этом и не только завтра в "Главном эфире в 9 вечера.
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