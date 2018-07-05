Новые образцы вооружения покажут белорусские военные представителям ОБСЕ

Демонстрация основных систем вооружения пройдет в рамках Венского документа. Согласно этому договору, страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах, бюджетах и планировании в сфере обороны. В этом году нашу страну посетят представители 19 государств ОБСЕ, а также центра по предотвращению конфликтов.

Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны - помощник министра обороны Беларуси: "В рамках международных обязательств мы обязаны показывать новые образцы вооружения и техники, что мы и делаем, предоставляя возможность всем странам ОБСЕ ознакомиться лично, увидеть, услышать. И я думаю, что это мероприятие снимет многие вопросы и тот лед недоверия, который, может, даже и есть, конечно, он растает, и мы будем больше доверять друг другу. К этому надо стремиться".

Сегодня представители международного сообщества познакомятся с новейшими разработками белорусского военпрома: системой залпового огня "Полонез", а также минометом "Нона". Завершится демонстрация завтра.