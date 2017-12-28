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Накануне праздника развлекательные программы для детей проводят буквально без перерыва
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28 Декабря 2017 15:36

Накануне праздника развлекательные программы для детей проводят буквально без перерыва

Новогодние дискотеки, викторины и квесты. Накануне праздника развлекательные программы для детей идут буквально без перерыва. Праздничные шоу проводят и в крупных торговых центрах - самые маленькие могут встретить персонажей любимых сказок, найти новых друзей и поучаствовать в танцевальных конкурсах. К детям нередко присоединяются и родители.

Приобрести подарки близким, а также ощутить атмосферу новогодних праздников можно и на рождественских ярмарках. Стилизованные торговые ряды развернулись на Октябрьской площади и площадке у Дворца спорта.

  

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