На севере Беларуси собирают урожай экзотических фруктов

20 Января 2018 15:36

Оранжерея витаминов находится в Чашницком районе на территории агроусадьбы. Отдохнуть под пальмами сюда едут гости из разных стран. Моя коллега Марина Романовская также побывала в экзотическом саду и убедилась: найти лето в Беларуси можно даже в январе.

Хозяйка усадьбы говорит, что ее апельсины и бананы очень сладкие и сочные, ведь выращены с любовью. Предлагаю посмотреть сюжет и получить витаминный заряд.

Хозяйка усадьбы говорит, что ее апельсины и мандарины очень сладкие и сочные, ведь выращены с любовью. Предлагаю посмотреть сюжет и получить витаминный заряд.

Еще несколько лет тому назад даже сама хозяйка агроусадьбы не верила, что на севере страны можно получить урожай бананов. Эксперимент удался. И сейчас в зимнем саду растут несколько десятков видов самых разных экзотических растений.

Под зимний сад отвели 12 соток. Чтобы вечнозеленые растения на севере Беларуси чувствовали себя как дома, нужен определенный климат. Даже когда за окнами минус, в оранжерее - не ниже 12-ти градусов тепла. Сейчас самое время собирать урожай цитрусовых. Чай с лимоном, рассказывает хозяйка, проверенное средство не только для поддержания иммунитета, но и хорошего настроения.

Россия, Китай, Япония. Отдохнуть под пальмами в Витебскую область приезжают туристы из разных стран мира. Особенно нравится здесь семьям с маленькими детьми. Гостей обязательно угощают соками из домашних апельсинов и фруктовым вареньем. В агрономических планах хозяйки - собирать и урожай ананасов.

Прогулка по оранжерее, пишут в своих отзывах туристы, очень хороший антидепрессант. Даже в январе здесь настоящее лето. В самом разгаре и сезон самокатов.