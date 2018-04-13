На Радуницу возможны изменения в организации дорожного движения

13 Апреля 2018 15:28

Госавтоинспекция и милиция накануне Радуницы и в сам день поминовения будут работать в усиленном режиме. Особый контроль - на подъездах к местам захоронения и на самой территории кладбища. В связи с большим количеством автомобилей возможны изменения в организации дорожного движения. С ними можно ознакомиться на сайте ГАИ. Для удобства пассажиров на маршруты выйдет дополнительный общественный транспорт - всего задействовано более двух сотен городских и пригородных автобусов.

В связи с большим количеством пассажиров в выходные пустит дополнительные поезда и железная дорога - как региональных, так и международных маршрутов.