На аэродроме Боровая прошел авиационный фестиваль #Пронебо

Парашютные прыжки, полеты на воздушных шарах, вертолетные гонки. На аэродроме Боровая завершился четвертый авиационный фестиваль #Пронебо. На земле и в воздухе можно было рассмотреть около 30 летательных аппаратов - воздушные шары, самолеты и вертолеты из разных стран. Белорусские парашютисты показали мастерство в соревнованиях по точности приземления, выступали и дрон-рейсеры. Также зрителей прокатили на вертолетах и воздушных шарах. А в завершении выступила популярная группа "Пицца". Вместе с фестивалем завершает свою полетную историю аэродром Боровая. Аэроклуб ДОСААФ переезжает в Липки.