МВД Беларуси: во время празднования Дня Независимости не зафиксировано ни одного нарушения

Ни одного нарушения или происшествия во время празднования Дня Независимости не зафиксировано. Об этом заявили в МВД Беларуси. Для безопасности только в Минске было оборудовано более 140 пунктов пропуска. Это позволило организовать наиболее комфортный и быстрый проход к местам проведения мероприятий. Сотрудники милиции помогали белорусам и гостям столицы ориентироваться, а инспекторы ГАИ обеспечивали безопасность дорожного движения.

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

"Органами внутренних дел осуществлялся комплекс мероприятий, направленный на обеспечение надлежащей охраны правопорядка во время праздничных гуляний. Было организовано тесное взаимодействие с сотрудниками МЧС и здравоохранения. Развернута работа оперативно-ситуационного штаба как в МВД, так и в каждом территориальном органе внутренних дел, которая позволила оперативно реагировать на изменения складывающейся обстановки и принимать соответствующие решения".

Также во всех местах массовых мероприятий дежурили машины скорой. За оказанием медпомощи практически никто не обращался.