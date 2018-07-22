Музыкальная классика на перронах главного железнодорожного вокзала страны

До конца лета знаменитые мелодии разных эпох будут встречать 9 поездов международного сообщения. Культурная акция для минчан и гостей столицы проходит впервые. Услышать известные симфонии и увертюры можно и в подземных переходах минского вокзала, у касс и на платформах.

25-секундные фрагменты связаны с маршрутом составов. Каждый день поезд из Вильнюса прибывает под мотив симфонии "Море" литовского композитора Чюрлениса. А увертюрой к опере "Тангейзер" немецкого маэстро Вагнера приветствуют поезд Берлин - Москва.