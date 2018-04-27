Оркестр Вооруженных сил Беларуси выступил в Пекине

27 Апреля 2018 12:12

Впервые на китайской земле! Оркестр Вооруженных сил Беларуси вместе с лучшими военными музыкантами из стран Шанхайской организации сотрудничества выступил в Пекине на фестивале "Трубы мира". А затем настоящий музыкальный праздник развернулся в посольстве нашей страны. Его приурочили к Году туризма Беларуси в Китае. А потому и главным сюрпризом для гостей стала песня на китайском. К слову, в репертуаре оркестра таких несколько.

Заслуженный коллектив после выступления в Китае ждет насыщенная программа. Музыканты поедут на международный фестиваль во Францию, запланированы концерты в Германии и Польше.