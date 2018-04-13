Молодежь помогает восстанавливать святыни Беларуси

13 Апреля 2018 18:07

На этот раз активисты центрального региона благоустроят территорию около будущего храма Николая Чудотворца в Узденском районе. А на берегу Немана появится яблоневая аллея Доброты. С подробностями Юлия Токарь.

Место для строительства храма Святителя Николая Чудотворца избрано неслучайно. Несколько веков назад здесь уже стояла церковь, в этом году ее заменит деревянный храм в стиле русского зодчества 16 столетия. На фасаде - кружевной наличник, вокруг - галерея, и даже деревянный купол будет с особым узором.

Возведение святыни началось пять лет назад. Строят буквально всем миром - помогают местные жители деревни Могильно. Дело не быстрое, собирают каркас, как конструктор, по отдельным кирпичикам, бревнышкам.

У Галины Пашкевич с приходом Святителя Николая связана почти вся жизнь. Сначала ходила в Узденскую церковь, после возвели и небольшую часовню в деревне. А когда на богослужениях стало совсем тесно, вместе с верующими подключилась к строительству большого храма. Сейчас завершают первый этаж, в цокольном помещении будут крестить младенцев.

А территорию рядом - на берегу Немана - превратили в живописную аллею Доброты.

После работы - мастер-класс по иконописи от настоятеля храма.

В прошлом году волонтеры БРСМ восстановили 85 святынь Минской области. В том числе - храм в Любани в честь иконы Казанской Божьей Матери. Молодые люди на таких сакральных объектах всегда работают с готовностью, ведь не просто помогают возрождать приходы - сами обогащаются духовно.