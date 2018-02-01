1 Февраля 2018 07:19

Могилевская область празднует 80-летие. Накануне в исторической части города, в здании бывшей городской управы на площади Славы, вручены награды заслуженным людям региона. В том числе, в сфере образования, промышленности, сельского хозяйства. Они отмечены почетными грамотами облисполкома и особенными благодарностями за личный вклад в развитие экономики и социальной сферы региона.

Георгий Малиновский, директор Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского: "Стране нужны профессионалы и патриоты. А "Зоосад"- это элемент подготовки кадров для лесного хозяйства. Я очень горжусь, что кроме учебного процесса, еще величайшую пользу приносим Могилевщине, вообще в целом республике".

Александр Пронченко, машинист ДЭУ № 77 г. Кричева: "Всю жизнь проработал на грейдере, уже более 30 лет в дорожной сфере. Стараемся, бессонные ночи. Но дорога должна быть дорогой".

Галина Пономарева, заместитель главврача Чаусской центральной районной больницы: "Проработала 23 года и все свои силы прилагала для того, чтобы оказывать помощь людям, для того, чтобы улучшать здоровье нашего населения. Любая награда - всегда радость".

Празднование юбилея области пройдет уже в пятницу в рамках большого гала-концерта.