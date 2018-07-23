Многодетным минчанам предложат госсубсидии для строительства жилья в Смолевичах

Проект указа о возведении экспериментального жилого дома уже готов. В Смолевичи смогут переселиться те, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Что важно, получить господдержку они смогут без учета времени постановки на очередь. Помощь окажут по указу 240. Это адресные жилищные субсидии, которые покроют большую часть коммерческого кредита. Получателями таких субсидий могут быть все граждане, кто имеет право на господдержку по 13-му указу. А это льготные категории граждан. К слову, указ отменять не планируют, однако его действие скоро закончится.

В целом, темпы строительства жилья в Беларуси соответствуют планам. По итогу года возведут 4 миллиона квадратных метров. Каждый четвертый - с господдержкой. Сбавлять темпы в следующем году не планируют.