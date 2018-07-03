В эти дни теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают из разных уголков планеты. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли в адрес Президента нашей страны.

Белорусов уже поздравил глава Азербайджана. Ильхам Алиев направил письмо белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Дружественная Беларусь сегодня успешно идет по пути укрепления независимости и суверенитета, совершенствования государственного управления и политической системы, - говорится в поздравлении.

Ко Дню Независимости свои логотипы сменили самые топовые поисковики. У "Гугла" это красно-зеленые цвета с изображением государственного флага Беларуси. А "Яндекс" объединил на логотипе Мирский замок и монумент Победы.