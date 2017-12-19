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Метели идут в Беларусь
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18 Декабря 2017 13:11

Метели идут в Беларусь

Синоптики несколько минут назад обновили прогноз на эту неделю. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Настоящая зимняя погода сохранится минимум до середины недели - днем минус 5, ночью местами 10 мороза.

Владимир Коледа, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В ближайшие сутки скажется влияние южного циклона, который смещается с черного моря. По восточным регионам ожидается снег, метель, ночью по Гомельской и Могилевской области сильный снег. Выписано предупреждение о неблагоприятном погодном явлении".

По прогнозам синоптиков, ближе к выходным снова потеплеет. По югу до плюс 2 градусов.

  

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