Летать белорусскими авиарейсами станет комфортнее

9 Апреля 2018 21:13

"Белавиа" получит пять новых самолетов Embraer в лизинг. Это самая крупная сделка в истории компании. Поставка первых трех воздушных судов ожидается уже через год, как раз к проведению в Беларуси II Европейских игр. Два других авиалайнера появятся в белорусском воздушном пространстве в декабре 2019 и апреле 2020 года.

Пять новых самолетов поступят в двухклассной конфигурации: эконом- и бизнес-класса. Новые самолеты относятся к виду средней дальности и помогут расширить маршрутную сеть "Белавиа". Так, уже в этом году планирует открыть рейсы в Ростов-на-Дону и Казань, в следующем в Мюнхен, Мадрид и Воронеж. Затем в страны ЕС и Средней Азии. Кроме удобства рейсов, перелеты белорусов станут более комфортабельными и бюджетными.

Анатолий Гусаров, гендиректор авиакомпании "Белавиа": "Это комфортабельные самолеты, экономичные и они дают нам возможность, не увеличивая тарифы для пассажиров, что мы считаем очень важным не только с точки зрения потребительских качеств, но и с точки зрения очень серьезной конкуренции, которая существует сегодня на рынке авиационных перевозок у нас в стране, предлагать нашим пассажирам хороший продукт".

К слову, сейчас в "Белавиа" уже эксплуатируются 4 судна марки Embraer, через 2 года их станет 12. Завершаются переговоры с одной из лизинговых компаний США по приобретению 4 самолетов нового поколения Boeing 737 Max. Уже к 2021 авиапарк "Белавиа" обновят полностью. Поставка новых лайнеров позволит избежать дополнительных затрат на ремонт, техническое обеспечение и обучение персонала из-за отсутствия технических отличий между новыми самолетами и уже эксплуатируемыми в авиакомпании. Специалисты отмечают, что сокращение затрат на поддержание летной годности судов может повлечь и снижение стоимости перевозок.