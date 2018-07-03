Кульминацией празднования Дня Независимости станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют

Кульминацией празднования Дня Независимости станет акция "Споем гимн вместе" и, конечно, праздничный салют. В 22:55 белорусы в разных уголках страны в унисон споют известные каждому строки: "Мы, белорусы, мирные люди". Этот проект стал хорошей традицией современной Беларуси, он поистине объединяет. Ведь исполнение гимна - признание в любви и преданности своей Родине, пожелание ей мира и процветания.

Ровно в 23:00 небо Минска озарит праздничный фейерверк. 30 залпов будут даны из шести точек столицы. Фейерверк раскрасит небо столицы у стелы “Минск - город-герой”, в микрорайоне Уручье, вблизи поселка Новинки, в районе водохранилища Дрозды, в микрорайоне Чижовка, а также на поле аэропорта Минск-1.