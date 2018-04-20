Крупнейшему информагентству Беларуси - БелТА - 100 лет

19 Апреля 2018 21:30

Новости, которые создают историю. Этот год юбилейный для крупнейшего информагентства Беларуси - БелТА. 100 лет вместе со своей страной. Менялись названия, времена, но суть у агентства всегда была одна - оперативность и достоверность. А фотохроника БелТА стала исторической документальной летописью Беларуси. Белорусское телеграфное агентство сегодня - часть мировой информационной медиасистемы. Елена Бормотова о тех, кто в авангарде мировых событий.

Он всегда за кадром. На события смотрит сквозь фотоаппарат. Ракурс, перспектива, композиция - главное в ежедневной работе фотокора. Не мешая коллегам, не нарушая тишину протокола официальных встреч, просто делать свою работу. На съемках помимо камеры еще ноутбук и передатчик, чтобы оперативно передать информацию.

Геннадий Жинков, ведущий фотокорреспондент информационного агентства БелТА: "Абсолютно все в режиме реального времени без замедлений. Потому что на каждой фотографии стоит файл, где стоит время съемки, можно отследить, когда человек снял, а когда агентство получило".

Тысячи кадров за день, из которых только сотая часть появится в ленте новостей минут через 15-20 после нажатия на кнопку спуска. На месте событий свой текст пишут и корреспонденты БелТА, чтобы оперативно донести информацию для потребителя.

Ирина Акулович, гендиректор информационного агентства БелТА: "Это люди, которые умеют улыбаться на работе. Они любят свою работу, они понимают, что они делают, зачем они делают. Они просто любят свою страну, потому что без этого всего работа журналиста просто невозможна".

Сегодня БелТА - это не только информационный сайт. Это еще и еженедельная газета, ежемесячный и ежеквартальный журналы, свой пресс-центр и издательство. Агентство было основано 100 лет назад. И вот что интересно, оно появилось за несколько дней до провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики. Сегодня архив БелТА - это 200 тысяч фотографий, около 50 тысяч негативов. Фонд ежегодно пополняется на 30 тысяч кадров.

Порядка 200 информационных сообщений ежедневно и более сотни фотографий о жизни Беларуси. Информация в режиме реального времени сразу на 6 языках. БелТА сегодня - это не только информационный бренд Беларуси, но и лидер мирового медиапространства.

БелТА собрала сегодня лидеров крупнейших государственных информагентств СНГ - флагманов мирового информационного пространства, чтобы поделиться опытом и наметить планы на сотрудничество в общем информационном поле. Информсовет Содружества и стал началом празднования векового юбилея белорусского агентства.

Сергей Михайлов, гендиректор информационного агентства ТАСС: "БелТА работает достойно, есть чем гордиться. Безусловно, эти 100 лет, которые она переживает сейчас, говорят о том, что она первая, оперативная на авангарде технологических прорывов и творческих прорывов. Желаем БелТА еще 100 лет".

Оперативность, точность, достоверность - это то, что сегодня необходимо потребителю. Сегодня мир живет в условиях острого информационного противостояния, в условиях разного рода дезинформации и фейков. Крупные игроки медиарынка ставят на достоверность и доверие потребителей.

Тема информации как оружия массового поражения поднималась сегодня и на встрече участников Информсовета Содружества с Премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Информация - очень важный инструмент в мировой политической, экономической, социальной жизни общества, за каждое слово журналист несет ответственность.