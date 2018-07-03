Крупнейшее партизанское соединение Беларуси - бригада "Разгром" - действовала на территории Минской области

В эти дни мы с гордостью вспоминаем и героев Великой Отечественной войны. Одно из крупнейших партизанских соединений Беларуси - бригада "Разгром". 6 отрядов, около 2 тысяч бойцов. Действовала на территории сразу нескольких районов Минской области. Участвовала и в крупнейших операциях. На ее счету около 300 крушений вражеских поездов и более 14 с половиной тысяч убитых гитлеровцев.

Место действия бригады - одна из первых свободных партизанских зон Беларуси. После освобождения страны в 1944 многие бойцы ушли с действующей армией, большинство погибло, освобождая Европу.

Рассказывает Елена Бормотова.

Лесная поляна на стыке Червенского и Смолевичского районов - место дислокации партизанской бригады "Разгром". Урочище Стриево, скрытое от посторонних глаз. Здесь же в годы войны размещался и районный комитет партии, о чем свидетельствуют мемориальные таблицы.

В годы Великой Отечественной войны лагерь "Разгрома" окружали болота, поэтому вырыть традиционные для военного времени землянки не представлялось возможным. Их мгновенно затапливало водой, поэтому разгромовцы возводили добротные шалаши, которые больше напоминали небольшие деревенские избы.

Сохранившаяся землянка, скорее всего, принадлежала кому-то из руководителей штаба. Напротив как раз и размещался центр партизанского управления. Это последнее место дислокации "Разгрома". До этого лагерь бригады дважды уничтожали.

«Разгром» - одно из крупнейших партизанских соединений Беларуси, у истоков которого стояли партработники и десятки местных жителей. Было много окруженцев. «Разгром» - многонациональная бригада. У них была своя типография, школа сержантов, госпиталь, оружейная мастерская, где было создано около 200 единиц оружия.

Сегодня они являются историко-культурной ценностью Беларуси.

Символ матери-патриотки, провожающей на войну своих сыновей. Памятник установлен в Жодино в честь местной жительницы Анастасии Куприяновой, которая в годы Великой Отечественной получила похоронки на всех 5 своих сыновей. Трое из них были в партизанской бригаде "Разгром" - Владимир, Михаил и самый младший Петр, ставший Героем Советского Союза.

Место соединения бойцов «Разгрома» с частями действующей армии - деревня Кленик в Смолевичском районе. На местном кладбище за годы войны было захоронено несколько десятков разгромовцев.

Шесть скрещенных автоматов - символ шести партизанских отрядов, входивших в бригаду "Разгром". На место дислокации ежегодно приезжали ветераны-разгромовцы. В 44-м их было около 2 тысяч. Сегодня в живых нет ни одного.