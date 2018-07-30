Коммунальщиков будут наказывать за лишние суммы в жировках

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях внес Совмин. Они касаются работников организаций эксплуатации жилфонда или служб контроля оплаты ЖКУ. Теперь будет нельзя, к примеру, покрасить подъезд без согласия жильцов, а после включить оплату услуг в квитанции. За это полагается штраф.

В случае нарушения нового правила, жильцы могут обратиться с жалобой в администрацию городского района или районный исполнительный комитет. Провинившиеся коммунальщики получат предупреждение либо взыскание до двух базовых величин. Повторное нарушение в течение года повлечет за собой штраф уже до 10 базовых. Изменения в закон вступят в силу в октябре.