Комитет госбезопасности Беларуси обнародовал подробности пресечения крупномасштабной коррупции в сфере здравоохранения

Во время недавней поездки в Брест Президент рассказал журналистам о новых раскрытых коррупционных схемах, в которых задействованы большие чиновники. И вот сегодня стало известно, что это - многочисленные факты взяточничества при закупках лекарств и медицинского оборудования. По данным КГБ, поставки медпрепаратов и техники шли через цепочку фирм, связанных с должностными лицами. При этом добросовестные поставщики не всегда допускались к работе. В результате стоимость лекарств и оборудования завышалась. Порой в два раза. Задержаны более 50 человек, 33 из них должностные лица. При обыске у фигурантов коррупционного дела нашли огромные суммы наличных. Речь о сотнях тысяч долларов. Среди задержанных - руководители Белмедтехники, Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, начальники профильных управлений Минобороны и Гродненского облисполкома. Фактически все они вину признали и сотрудничают со следствием. Подробности раскрытой коррупционной схемы - в нашем репортаже.

"Неприкасаемых нет", - эта фраза Президента, пожалуй, точнее всего характеризует отношение к коррупции в нашей стране. Еще раньше комитет возбудил сразу три уголовных дела. Фигуранты - 14 должностных лиц Государственной инспекции по охране животного и растительного мира при Президенте Беларуси. Начальник этой инспекции вместе с заместителем были освобождены от должностей.

Скрыть факты коррупции в современном высокотехнологичном мире очень сложно. И не надо быть большим специалистом: любой простой человек, не увидев, к примеру, в магазине или в аптеке финансовой логики, вполне справедливо задается вопросом. Год назад такой вопрос Президенту задала обычная жительница городского поселка.

Задача Минздраву - провести глубокий анализ цен на лекарства и найти решения для их снижения. Судя по новостным заголовкам, которые всё чаще начали мелькать в информационных лентах, работа в направлении велась.

По понятным причинам осталось за кадром поручение в адрес КГБ: комитет должен был глубоко разобраться в нерыночных причинах высокой стоимости медпрепаратов и оборудования.

О том, что эта проверка дала результат, Президент намекнул журналистам во время своей недавней поездки в Брест. В СИЗО КГБ на тот момент уже находился ряд высокопоставленных чиновников.

В результате кропотливой работы вскрыта целая коррупционная система, уже сегодня делится подробностями председатель Комитета госбезопасности.

Широкое поле деятельности для коррупции создавала бюрократия. Механизм допуска препаратов и медоборудования на рынок был усложнен ровно настолько, чтобы в этой мутной воде можно было рассчитывать на незаконную добычу. Добросовестным поставщикам здесь ловить было нечего: закупки проводились через длинную цепочку финансовых компаний. А в результате решение элементарного вопроса, к примеру, о замене лампы в операционной, длилось месяцами. Коррупционная цепочка в итоге привела к очень высоким постам медицинской сферы.

Это оперативная съемка обыска в гараже еще одного задержанного - директора Республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника". В его компетенции было обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. Александр Шарак наблюдает за работой оперативников, которые обнаружили в тайнике более 620 000 долларов США в эквиваленте. Причем даже сам медицинский функционер не смог назвать точную сумму денег, спрятанных в гараже.

Кроме того, задержан ряд должностных лиц Белмедтехники, участвовавших в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования. В их компетенции также была своевременная оплата поставок.

За получение и дачу взяток, а также за уклонение от уплаты налогов задержали, заключили под стражу или применили другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц. А всего в коррупционном списке - более 50 человек. Почти все они уже признали свою вину и сотрудничают со следствием.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности Беларуси: "Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные денежные вознаграждения доходили до 10 000 долларов США, а отдельным должностным лицам - до 350 000 долларов США за один раз".

В результате обысков, добровольного возмещения ущерба, возврата средств в доход государства уже поступило более 15 миллионов долларов.

Идет и оценка налоговых потерь бюджета. Сверхприбыли фигурантов оседали на зарубежных счетах в основном в ЮАР, Гонконге, Литве, Латвии и России.

К слову, некоторые фигуранты как раз попытались скрыться за границей, что только ускорило принятие решения об их задержании и аресте.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности Беларуси: "Сегодня можно говорить о том, что вскрытые нами факты противоправной деятельности в системе здравоохранения позволят оценить реальное положение дел по закупкам лекарств и медицинского оборудования, снизить их стоимость, эффективно использовать бюджетные средства, выделяемые государством на эти нужды, исключить условия и причины для коррупционных проявлений, создать прозрачный и равный механизм приобретения лекарственных средств и медицинского оборудования. С точки зрения ведения бизнеса, это будет выгодно как добросовестным поставщикам, так и государству, а также конечному потребителю - населению Республики Беларусь. Из сказанного для любого профессионала и даже непрофессионала очевидно, что это не разовые мероприятия, не битье по хвостам, а глубокая системная работа по противодействию коррупции в нашей стране".

Возвращаясь к вопросу, который год назад задавала обычная жительница городского поселка. Специалисты посчитали, что в результате действий вскрытых коррупционных схем стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10-60, а в отдельных случаях на 100 процентов. А это значит, что аппетиты коррупционеров граждане Беларуси оплачивали из своего кармана. И еще один важный факт: среди фигурантов - исключительно медицинские функционеры.