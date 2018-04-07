7 Апреля 2018 15:29

Десятки компаний промышленной и медицинской сферы, ІТ. Карьерный форум провел на неделе Белгосуниверситет. Новый формат ярмарки вакансий - тесная связь работодателя, университета и студента. Будущим выпускникам попасть на стажировку предлагали через экспресс-интервью и видеорезюме. Главные требования: владение иностранным языком, цифровыми технологиями, а также готовность работать в команде.

Студенты во время форума встретились с бизнес-руководителями, HR-менеджерами и юристами и обсудили требования современного рынка труда.