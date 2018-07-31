Каникулы в формате IT

В детских лагерях Минской области развивают образовательные направления, связанные с современными технологиями. Так, в Молодечненском районе школьники осваивают основы робототехники и пилотирования квадрокоптеров. Кроме того, пробуют себя в роли видеоблогеров и фотографов.

IT-лагерь объединил школьников разных возрастов. Этим летом такой курс пройдут более полусотни детей. Александра Кавелич об отдыхе на смарт-волне.

Фотоколлекцию Маши Дмитриевой этим летом пополнят десятки снимков. Причем в руках юного фотографа не профессиональная камера, а смартфон. Находить необычные ракурсы, делать эффектные пейзажи и селфи девочка учится в детском IT-лагере. Ежедневно здесь проводят курсы по мобильной фотографии.

Рядом оживают роботы. Основы программирования и робототехники в лагере преподают с нуля. Школьники быстро подхватывают смарт-волну и самостоятельно создают умные машины.

Такой проект в Молодечненском районе организовывают совместно с образовательным центром Парка высоких технологий. В этом году свои каникулы в IT-формате проведут более полусотни юных программистов.

Свои смарт-проекты школьники представят на IT-выставке в конце смены. Эта группа работает в команде. Здесь буквально на глазах из десятка деталей лего появляется мини-луна-парк.

Запустить свой блог или научиться управлять квадрокоптером. В Минской области развивают разные направления смарт-отдыха. Кстати, такие образовательные проекты продолжатся и во время осенних каникул.