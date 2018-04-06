Итоги мониторинга контрактной системы найма сегодня озвучил глава Федерации профсоюзов Беларуси

4 Апреля 2018 19:12

Михаил Орда отметил, что чаще всего они заключаются на год. В национальном профцентре обсудили, как в целом выполняется соглашение между правительством, объединениями нанимателей и профсоюзов. Ключевыми темами стали различия в заработной плате в регионах и возможность ее повышения. Затронули и тему корректировки пенсионной системы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы промониторили более 1 млн 800 тысяч контрактов и посмотрели, что порядка 30 % контрактов, которые заключаются, заключаются на минимальный срок.

Мы сегодня внесли вопрос: он в указе Президента рекомендован для того, чтобы у нас развивалась система накопительной пенсии. Для того, чтобы параллельно солидарной пенсии существовала накопительная пенсия".

Профсоюзы будут принимать и активное участие в обсуждении проекта изменений в Трудовой кодекс, который вынесен на рассмотрение Палаты представителей.