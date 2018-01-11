10 Января 2018 21:25

За талант и успешную работу. Государственных наград удостоены представители журналистики и культуры

Соответствующий указ подписал сегодня Президент Александр Лукашенко. Орденом Франциска Скорины награжден директор национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. На высшем уровне отметили усилия по созданию единого информационного пространства и совершенствованию белорусского-российского сотрудничества в телесфере.

Престижными наградами отмечены сразу несколько ярких журналистов Агентства теленовостей. Так, медали Франциска Скорины удостоена заведующая отделом политических обозревателей АТН Ольга Макей. Она - автор креативных репортажей о политике и экономике, а также программ на резонансные мировые темы. Благодарность Президента объявлена заместителю главного директора Агентства теленовостей Сергею Хаментовскому за освещение важных событий в стране и за рубежом. По достоинству оценили профмастерство и организаторские способности нашего коллеги. Благодарности Главы государства также удостоена заместитель начальника отдела спецпроектов Наталия Жданович - талантливый режиссер, который всегда имеет свой нестандартный взгляд на телесобытия. Поздравляем коллег!

Также Благодарности Президента Беларуси получил ряд журналистов. Например, замначальника отдела БелТА Евгений Ваньшин - за профессиональное мастерство и личный вклад в освещение важных общественно-политических событий.

Отмечен и известный представитель сферы культуры. Почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь" присвоено Александру Солодухе.