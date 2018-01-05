Гололедица по северу страны и сильный ветер до 18 м/с

7 Января 2018 15:08

Гололедицу по северу страны и сильный ветер до 18 метров в секунду прогнозируют белорусские синоптики. Рождественских морозов и снега белорусам пока ждать не приходится. Но если сегодня днем до плюс 5, то завтра - всего 1 тепла. Похоже, в январе зима решила заявить о своих правах. По крайней мере, мы на это надеемся.