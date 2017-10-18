Глава Минобороны Беларуси обратился к родителям, чьи сыновья служат или будут служить в Вооруженных силах

18 Октября 2017 19:01

Не только те, кто повинен в смерти солдата, но и все, кто бездействовал, будут наказаны. Сегодня глава Минобороны Беларуси прокомментировал гибель в Печах рядового Александра Коржича.

Как подчеркнул Андрей Равков, позиция министерства остается неизменной - неотвратимость наказания. В ходе проведения служебного расследования в 72-м объединенном учебном центре ведомство выявило нарушения исполнения должностных обязанностей. Равков подчеркнул, что сейчас самое главное - восстановить всю полноту картины произошедшего. Уже возбуждены уголовные дела в отношении семи сержантов - они подозреваются в превышении служебных полномочий - и двух офицеров.

Ряд должностных лиц, связанных с воспитанием личного состава и медицинским обслуживанием, отстранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из армии. Напомним, расследование гибели солдата - на жестком контроле у Президента Беларуси. Министр обороны выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего и пообещал наказать виновных.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси: "Я выражаю глубокие соболезнования родителям Александра Коржича. Я душой, сердцем, умом понимаю, что все те мечты, связанные с сыном, все те планы, которые намечались, все те цели и задачи, которые ставились, их решение, их достижение - они не будут достигнуты. Сына нет. Следствие рассматривает три версии. Поэтому надо дать правовую оценку всему тому, что произошло, чтобы принять, в том числе, и уголовное решение по отношению к виновным должностным лицам".

Это заявление Андрей Равков сделал сегодня во время министерского семинара с руководителями республиканских СМИ. Топ-менеджеры масс-медиа ознакомились с возможностями полигона Лепельский и посетили одну из воинских частей в Витебской области. Пользуясь случаем, министр обратился ко всем родителям, чьи сыновья служат или будут служить в Вооруженных силах.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси: "Когда вы приезжаете на присягу, когда с вами проводятся беседы ознакомительные, с командирами воинских частей, внимательно послушайте их. Они вам худого не скажут. Они вам скажут то, что вам надо делать в отношении своих сыновей, для того чтобы их служба была без проблем. И вот эта взаимосвязь командования воинской части с родителями должна быть постоянной. Если вас что-то волнует, вы подозреваете что-то - обратитесь. Командир обязан принять решение, если он не будет принимать решения, его не будет на этой должности. Это я гарантирую".