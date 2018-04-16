ГАИ на время Радоницы изменяет организацию движения в районе кладбищ

17 Апреля 2018 09:02

Около Северного на участке трассы Колодищи - Заславль, прилегающем к погосту, организовано односторонне движение. Полоса встречного направления выделена лишь для общественного транспорта. Автомобилистов, которые будут ехать со стороны МКАД в деревню Цна, для въезда на кладбище, направят в объезд по дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель. Припарковать машину можно на правой обочине дороги Колодищи - Заславль и на гостевых стоянках.

Подъезд к кладбищу в Михановичах со стороны Минска будет осуществляться по дороге Новый Двор – Михановичи - Пятевщина. А вот выезд с кладбища уже по другому маршруту: Асеевка - Михановичи и Смолевичи – Самохваловичи - Негорелое. Автомобили также возможно припарковать на обочинах проездов и на территории самого кладбища с въездом в основные ворота и выездом через запасные.