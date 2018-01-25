25 Января 2018 15:23

Как зарабатывать деньги и как ими грамотно распоряжаться? Финансовую грамотность начнут изучать со школы

Определенные факультативы будут созданы для учеников 8-х и 9-х классов. Во время таких экономичных уроков школьники узнают, как планировать собственный бюджет, что такое кредиты, вклады и депозиты. Наталья Кузьмицкая проверила себя на финансовую грамотность.

Изучать финансовую грамотность ученики этой столичной школы начали несколько лет назад. С лета не только в теории, но и на практике. Школьники разрабатывали бизнес-проекты по открытию точки быстрого питания.

Они уже хорошо знают, что в 14 лет могут открыть счет, легко подсчитывают проценты по кредиту. С введением карты ученика - первого финансового инструмента - теперь даже первоклассники должны уметь правильно распоряжаться собственными средствами.

В скором времени факультативы по финансовой грамотности появятся во всех школах и гимназиях. Программы занятий разработаны пока для 8-х и 9-х классов. Интерес к занимательным урокам растет. Финансовые часы сегодня проводятся даже в детских садах.

Четвертый год подряд самые финансово образованные школьники проверяют свои знания во время специальной олимпиады.

Олимпиада проходит при поддержке Национального банка Беларуси. Кстати, ежегодно это финансовое учреждение проводит образовательные уроки и учебные курсы, чтобы ликвидировать финансовую неграмотность не только среди детей, но и взрослых.