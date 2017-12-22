Елки в подарок от МЧС и лесхозов

22 Декабря 2017 15:23

Во всех райцентрах Минской области новогодние деревья можно получить и в подарок от МЧС и лесхозов. Правда, для этого понадобятся знания о пожарной безопасности. Алексей Кондратенко увидел, как в Молодечно готовятся встретить главный зимний праздник.

Такое обследование домов инспекторами МЧС хотя и театрализованное, но полностью серьезное. Проверка печей, исправности электроприборов, гирлянд или автономного пожарного извещателя - дело не лишнее.

В этой семье с пожарной безопасностью все в порядке, а значить подарок - новогодняя елка - достается по праву.

На маршруте следующая семья. У Александра и Светланы Мисевич три дочери. Проверка этого дома показывает, что здесь также знают и соблюдают меры пожарной безопасности. Визит же Деда Мороза запомнится надолго - живая елка украсит дом Мисевичей впервые.

Тем временем сотрудники МЧС уже на главной площадке Молодечно. Свежая красавица теперь достанется любому, кто ответит на вопросы спасателей.

Результат: за правильные ответы десяток бесплатных новогодних деревьев сейчас в домах жителей Молодечно.

Принять участие в викторине можно будет еще 26 и 28 декабря в вечернее время на елочных базарах всех районных центров Минской области.

В этом году лесхозы Минской области организовали более 240 торговых точек, где можно приобрести новогодние деревья.

Одно из самых хвойных мест для соответствующего шопинга в столице - центральный елочный базар. Он развернется уже завтра с утра на "Калядным кірмашы" у Дворца спорта.