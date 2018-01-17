Экспозиция фотографий и репродукций семьи Николая II во Всехсвятском храме

18 Января 2018 07:24

Не только монарх, но и семьянин. Новый взгляд на особу Николая Второго накануне презентовали во Всехсвятском храме Минска. В экспозиции - копии фотографий и репродукции картин семьи последнего российского императора. Они демонстрируются в сопровождении дневниковых записей, свидетельств очевидцев, архивных документов. Всего - порядка полутора сотни предметов, которые повествуют о любви, дружбе, труде и испытаниях, которые выпали на семью Николая Второго. Материалы были собраны из частных и государственных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Царского Села, Могилева, Златоуста. Выставку открыл предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Павел.

Экспозиция является передвижной и уже успела объехать множество городов Беларуси и России. Во Всехсвятском храме Минска выставка будет работать около месяца. А затем отправится в Рязань.