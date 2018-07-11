"Кукольный квартал" стартует на "Славянском базаре в Витебске"

В этом году проекту 5 лет. В афише - кукольные театры из Беларуси, России, Украины. Также фестивальный день насыщен концертами. В Витебской областной филармонии сегодня будут аплодировать Светлане Безродной и "Вивальди-оркестру". А в Летнем амфитеатре выступят "Хор Турецкого" и Ирина Аллегрова. В КЗ "Витебск" пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана. В нем примет участие и Роза Рымбаева. Уже завтра на площади звезд появиться звезда с ее именем.

Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана, член жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018": "Славянский базар" является мостом культуры, дружбы. И мы просто рады. Мы ждем каждый раз с нетерпением приезда на "Славянский базар".

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Фестиваль уже давно перешагнул границы славянского мира. Он стал всемирным проектом. Если отследить географию продажи билетов, то практически все страны мира там отмечены за эти годы. Поклонников, зрителей становится с каждым годом все больше и больше".

На любой вкус и выставочная программа фестиваля. Менее чем через час состоится презентация интерактивного проекта из собраний Национального художественного музея. А юные артисты в эти минуты готовятся ко второму конкурсному дню. Представитель Беларуси Артем Скороль на сцену выйдет под 13-ым номером.