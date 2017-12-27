27 Декабря 2017 13:00

Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова и МИД России. По истечении контрактов в октябре Инну Бабуш и Сергея Здота задержали вооруженные люди и отобрали у них документы. Как сообщается, освобожденные белорусы только что прилетели в Москву, где их встречают наши дипломаты, которые помогут врачам вернуться на родину.