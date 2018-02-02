ДОСААФ России окажет поддержку Беларуси в создании школы подготовки промышленных водолазов

4 Февраля 2018 12:05

Курсанты Центра юных моряков смогут проходить практику на морских и речных судах в Российской Федерации. Об этом стало известно по итогам заседания президиума центральных советов ведомств в Бресте. Основное внимание в сотрудничестве уделяется проведению совместных соревнований по видам спорта, которые культивируются ДОСААФ. В прошлом году состоялось 18 таких мероприятий. На этот намечено не менее 14.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси:

"Особое значение для нас имеет чемпионат мира по вертолетному спорту. Одновременно планируем открыть минский аэроклуб. Готовимся очень серьезно. Регулярно отправляем команды на первенства мира по самолетному, парашютному спорту. В этом году в России пройдет чемпионат Европы по мотоболу, к которому активно готовятся наши участники".