8 Апреля 2018 21:34

Документальный фильм "Они убивали ангелов" выйдет на "Беларусь 1" 11 апреля после "Панорамы".

Выстраивая прочный фундамент отношений на дальней дуге, формируя новые точки опоры и подушки безопасности и укрепляя двусторонний потенциал с ближайшими соседями, мы не забываем уроков прошлого, без которого не может быть будущего.

Начало следующей недели ознаменовано в истории знаковой датой. 11 апреля мир вспоминает узников фашистских концлагерей. В этот день более 70 лет назад был освобожден лагерь смерти Бухенвальд. Правда, еще до прихода американцев заключенные смогли сами разоружить охрану и взять лагерь под свой контроль.

Если говорить о количестве прошедших через ворота смерти, то здесь и вовсе страшные цифры - более 18 миллионов человек, из них 11 миллионов были уничтожены. Каждый пятый узник был ребенком, и сегодня именно они - живые свидетели для нашего поколения.

Агентство теленовостей подготовило к эфиру документальный фильм "Они убивали ангелов", который вы увидите на "Беларусь 1" в среду, сразу после "Панорамы". Речь пойдет о крупнейшем нацистском лагере Освенцим. Авторы проекта встретились с теми, кто своими глазами видел, как сжигали людей, а также нашли уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши.