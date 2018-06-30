Испорченный отдых, потраченные деньги и нервы. Десятки белорусов рискуют не выехать из страны из-за справки или документа. И дело вовсе не в забытом или потерянном паспорте. Пересекая границу с несовершеннолетним, Госпокранкомитет рекомендует уточнить список документов на ребенка. Еще внимательнее нужно быть тем, кто путешествует с сиротами. Практически ежедневно в Национальном аэропорту Минск погранслужба вынуждена снимать пассажиров с рейса из-за их же невнимательности. Такая же ситуация и в пунктах пропуска и погранпереходах для наземного транспорта.

Но как убедился наш корреспондент Владимир Королев, не всегда органы, выдающие документы, сами правильно могут оформить бумаги. Реальная история с бюрократической волокитой и испорченным отдыхом в нашем эфире. Впервые за 5 лет Ольга Константиновна и ее опекаемая внучка Алина решили отдохнуть на море. Однако во время трансфера до Киева бабушка столкнулась с проблемой на границе. На внучку она не смогла предоставить один документ – копию приказа управления образования о разрешении на выезд несовершеннолетнего, имеющего статус сироты.

Пограничники готовы были принять копию документа по факсу, но летом в субботу в 6 часов вечера никто не смог переслать со школы факс с нужным приказом. Как итог - каникулы в Беларуси.

И таких историй десятки. Проблемы возникают у тех, кто выезжает за границу с несовершеннолетними, особенно с сиротами.

Пик загруженности Национального аэропорта Минск традиционно приходится на лето. 12 000 - ежедневный пассажиропоток. Несмотря на такие цифры, у погранслужбы свои нормативы, которые нельзя нарушать - до 2 минут граждане Беларуси, до 3 минут иностранцы.

Туристы привыкли настороженно относиться к таможенникам, но никак не к пограничникам. Однако из-за проверки документа только в Национальном аэропорту Минск почти ежедневно такая история. Сколько инцидентов при выезде на машине или поезде - статистики нет. В большинстве из них виной тому та самая справка – копия приказа управления образования о разрешении выезда из Беларуси детей, имеющих статус сирот.

В том, что не все знают, как оформлять документы, лично убедилась и Ольга Маньковская, когда пошла в школу, чтобы получить ту самую бумагу, из-за которой ее не выпустили из страны.

Сколько таких ненужных справок выдала школа, неизвестно. Сегодня Ольга Маньковская и Алина мечтают о новой поездке, но когда это случится, пока ни бабушка, ни ее внучка сказать не могут. Сейчас главное - разобраться с документами.