Делегация из Италии прибыла в Минск с благотворительной миссией

16 Октября 2017 15:12

В Минск с благотворительной миссией прибыла делегация из Италии. В первую очередь викарий католической архиепархии города Кальяри и помощник президента автономного региона Сардиния по вопросам международного сотрудничества отправились в пансион для детей с онкологическими заболеваниями. Именно сюда будут перечислены заработанные белорусским танцевальным ансамблем "Ровесник" средства от концерта в Кальяри. Вырученные деньги от продажи билетов пойдут на поддержку семей, которые проживают в социально-реабилитационном центре, и на бытовое содержание пансиона.

В эти минуты викарий католической архиепархии выступает перед студентами Института теологии святых Мефодия и Кирилла. Во время визита запланирована и встреча с Архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем. В рамках Всемирной недели итальянского языка делегация посетит и культурные мероприятия.