В Чехии сегодня президентские выборы

12 Января 2018 08:04

Гражданам страны предстоит выбирать из 9-ти кандидатов. Основная борьба, по данным соцопросов, развернется между нынешним главой государства Милошем Земаном и Иржи Драгошем, бывшим главой Академии наук страны. Выборы продлятся два дня. Местные политологи полагают, что ни один из кандидатов не получит более 50 % голосов, а значит, потребуется второй тур. Впрочем, поскольку Чехия является парламентской республикой, президент в ней выполняет представительские функции.