8 Января 2018 21:22

Марафон добрых дел в стране продолжается. В эти январские дни снова главное внимание тем, кто в этом больше всего нуждается. Акция "Наши дети", а вместе с ней поздравления, и подарки находят своих обладателей. Сегодня гостей принимали воспитанники специализированных учреждений образования из Витебска и Минской области, а в гости к Митрополиту приехали ребята со всей страны.

Антонина Станкевич убедилась: чудеса случаются даже после Нового года.

Перед самым праздником очередь к Алексею Новику выстраивается едва ли не на весь коридор. Ученик выпускного класса - главный местный мастер по наведению красоты. Хобби мечтает превратить в профессию, а для поступления в колледж (как правило, конкурс на специальность "парикмахер" немаленький) уже сегодня работает только на отличные оценки в аттестате.

Во время новогоднего представления дети охотно демонстрируют свои таланты. Несмотря на то что ученики этой школы с нарушением слуха, они поют и не сбиваются с ритма во время танцев.

А после концерта самое время оценить подарки. Развивающие настольные игры, конструкторы и мозаики пригодятся таким детям в обучении.

В гости к Митрополиту дети из разных регионов страны приехали не с пустыми руками. Рождественская традиция обмениваться подарками полностью соблюдена. Да и атмосфера в храме почти что семейная, несмотря на то что многие между собой до этого дня не были знакомы.

А дальше группа отправляется в цирк. Среди этих детей и Вадим Бондарчук. 13-летний бас-гитарист ансамбля народной песни из Полесья впервые в Минске. Так что сегодня сбылась не только его мечта побывать в столице, но и в цирке. Это тоже часть поздравления от Митрополита.

Новый год и Рождество - любимые праздники Любы Голубевой. Не только потому, что можно загадать желание, но еще и потому, что у маленькой артистки ответственная роль в сказочном представлении. Впрочем, с ней девочка справляется на отлично.

Воспитатели рассказывают: еще несколько лет назад Люба произносила лишь несложные слова. Именно с такими детьми работают в специализированном детском саду № 18. Высококлассные специалисты-дефектологи, логопеды и педагоги помогают добиваться этим детям впечатляющих результатов. А развивающие игры, которые получили воспитанники детсада в подарок от Президента, не только ускорят процесс обучения, но и сделают его увлекательным и веселым.

Марафон добрых дел в стране продолжается. В ближайшие время подарки получат те, к кому Дед Мороз и гости не успели доехать в эти праздничные дни.