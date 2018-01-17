7 малышей появились на свет в Минском областном роддоме в день рождения региона

17 Января 2018 15:25

День рождения в квадрате. Во время юбилея центрального региона в областном роддоме на свет появились семь малышей: четыре девочки и три мальчика. Сегодня мам торжественно поздравили медики и представители общественной организации "Белая Русь". Дети и мамы сейчас чувствуют себя отлично. За состоянием их здоровья пристально следят врачи. В областном роддоме участились случаи рождения двоен и троен. В целом же наибольшее количество детей появляется на свет в Минском районе, на втором месте - Солигорский район.