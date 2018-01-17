Главная>>Общество>>7 малышей появились на свет в Минском областном роддоме в день рождения региона
Общество
RSS
7 малышей появились на свет в Минском областном роддоме в день рождения региона
Скачать Поделиться

17 Января 2018 15:25

7 малышей появились на свет в Минском областном роддоме в день рождения региона

День рождения в квадрате. Во время юбилея центрального региона в областном роддоме на свет появились семь малышей: четыре девочки и три мальчика. Сегодня мам торжественно поздравили медики и представители общественной организации "Белая Русь". Дети и мамы сейчас чувствуют себя отлично. За состоянием их здоровья пристально следят врачи. В областном роддоме участились случаи рождения двоен и троен. В целом же наибольшее количество детей появляется на свет в Минском районе, на втором месте - Солигорский район.  

  

Другие новости

Прогноз погоды на 18 января Прагноз надвор'я на 18 студзеня 17.01.2018 15:35 / Общество Прогноз погоды на 18 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =