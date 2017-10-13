Более тысячи станций обезжелезивания воды построят в Беларуси к 2025 году

13 Октября 2017 07:15

Что мы пьем и когда вода в белорусских квартирах будет из подземных источников? К 2025 году в Беларуси построят более тысячи станций обезжелезивания. А чтобы очищенная вода не теряла качества при прохождении по трубам, планируется заменить более 4 000 километров водопроводных сетей. Подробнее - Наталья Тарасюк.

Вода на столичную станцию обезжелезивания "Петровщина" подается из 18 скважин. Три фильтра очищают жидкость от марганца и железа. Все, чтобы каждый день подавать 17,5 миллиона литров чистой воды.

Екатерина Стасевич, инженер-технолог станции обезжелезивания водозабора № 2 "Петровщина": "По водоводам вода поступает сюда, распределяется по фильтрам. Это занимает где-то минуты (пока она сверху донизу дойдет) 3-4. И она, уже очищенная, выходит и подается в резервуары чистой воды".

Более 50 % скважин в стране богаты железом, причем в высокой концентрации. Но всю H 2 O приводят к белорусскому нормативу - не более 0,3 миллиграмма железа на литр.

Елена Дроздова, заведующая лабораторией РУП "Научно-практический центр гигиены": "Очистка происходит, как правило, путем насыщения кислородом либо воздухом, насыщенным кислородом более высокой концентрации. В ходе реакции железо переходит в нерастворимую форму и выпадает в виде осадка на дно".

На станции воду еще и обеззараживают с помощью ультрафиолета. А все фильтры обязательно чистят.

Сейчас специалисты работают над деталями новой республиканской программы до 2025 года. По проекту, планируется построить в стране минимум 1200 станций обезжелезивания.

Вода идет по трубам из разных материалов: сталь, полипропилен, стеклопластик, железобетон. Эту трубу, из полиэтилена, выбрали, чтобы оперативно устранить повреждение.

Антон Голоскок, начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал": "У нас более 3 000 километров сетей. Подавляющее большинство, более 50 %, это чугунные трубы. Выбор труб определяется исходя из условий производства работ, метода работы, вопросов, связанных с давлением в сети, с режимами работы".

А вот что касается труб с горячей водой, то при замене выбирают преимущественно предизолированные.

Евгений Поклад, замдиректора филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Он состоит из стального трубопровода, стальной изоляции и оболочки пластиковой. Преимущество перед обычными стальными трубопроводами в основном, в том, что пластиковая оболочка не дает поступать к стальному трубопроводу поверхностным и грунтовым водам и не происходит наружной коррозии".

Из поверхностных источников в Беларуси пьют воду только жители Фрунзенского и частично Московского районов столицы. Но она тоже очищается и отвечает санитарным требованиям.

Василий Пашкевич, ведущий научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси: "Могут быть какие-то посторонние запахи, избыточные, как, например, в Минске, в тех районах, которые получают воду из поверхностных источников, из Вилейско-Минской водной системы, но это все в допустимых пределах. Вода настолько хорошая, что нет никаких оснований, чтобы люди ставили фильтры".

На подземные источники эти районы переведут до 2020. Всего же в стране более 10 000 артезианских скважин. И, по словам ученых, запасы пресных подземных вод в нашей стране еще и пополняются - на 43 миллиона кубических метров в сутки.