Более 25 пород сувенирных собак к Новому году сделали мастера-стеклодувы из Березовки

31 Декабря 2017 12:20

Всем нам уже известно: наступающий 2018-й будет годом Желтой Собаки. Мастера-стеклодувы из Березовки решили порадовать белорусов сувенирами к Новому году. В линейке - более 25 пород. Питбули, таксы, доги, пудели. По словам умельцев, сложность заключается в том, что на придание определенной формы расплавленной массе есть буквально несколько мгновений.

Выпускать сувениры в виде символа Нового года по восточному календарю на стеклозаводе в Березовке уже традиция. Кстати, на эти сувениры высокий спрос. Так, стеклянных собачек продали уже более 6 тысяч.