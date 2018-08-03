Безопасность детей - задача родителей

В Сети не перестают появляться истории о том, как дети становятся жертвами воды или падения с высоты. Как сделать детское любопытство безопасным - репортаж Карины Пашковой.

Как сделать отдых детей безопасным, мы решили спросить у их родителей.

- Нужны средства защиты, круги, нарукавники. И смотреть, чтобы не заплывали далеко, постоянно наблюдать за ними.

- Для этого мама есть, чтоб не отходила никуда. За руку всегда держала, ни на секунду глаза чтоб не отводила от ребенка. Мама - безопасность.

Но что делать, когда нарукавники, круги и защита уже не по возрасту.15-летний подросток погиб в Шумилинском районе. Парень отдыхал у реки Прудок с друзьями. Юноша решил переплыть водоем, ширина которого около 25 метров. За пять до берега силы оказались на исходе. Спасти парня не смогли.

И на днях центр гигиены запретил купание в трех белорусских водоемах, еще в 44 ограничил. В результате мониторинга санслужбы более чем на 40 зонах были обнаружены ненадлежащие условия. Но кого это останавливало. Специалисты ОСВОДа рассказали, что вода уже унесла жизни 67 человек, и только треть за прошлую неделю, и 9 - это дети.

Иногда опасность может подстерегать малыша даже дома. Речь об открытых, а иногда и закрытых окнах, которые ребенок может без труда распахнуть. Ключ к решению проблемы, если так можно сказать, попытались найти производители окон. Оказывается, задача вполне посильная.

Александр Трипузов, замдиректора компании по производству окон: "Проблему можно решить очень просто - путем монтажа такого устройства. Это ручка, мы ее называем ручка антидети. Ручка оснащена замком, который блокирует ее в том положении, в котором нам удобно. В закрытом состоянии, нажав на эту кнопку, окно открыть нельзя. Разблокировать можно с помощью ключа, который можно положить в недоступное для ребенка место".

Это вид из окна в одной из минских многоэтажек, картина завораживает. Молодая мама Татьяна судьбу предпочитает не испытывать, ведь безопасность ее ребенка на первом месте.

Татьяна Подвойская, жительница г. Минска: "В ближайшее время мы планируем переезд, квартира новая, ребенок маленький, очень активный, быстро всё понимает, что открывать, как открывать. Планируем защиту для детей. Блокировка".

Уберечь своего малыша под силу лишь родителям. Полагаться на чужую внимательность или счастливый случай не стоит, ведь удача может отвернуться в самый неподходящий момент.