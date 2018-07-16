Белтелерадиокомпания выступает информационным партнером Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд"

Юбилейный десятый фестиваль пройдет на территории музейного комплекса "Дудутки" и будет традиционно посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков, а главным событием станет реконструкция Грюнвальдской битвы - самой масштабной битвы средневековой Европы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников - Великого Княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского.

В истории Беларуси со времен Полоцкого княжества и до наших дней было много славных страниц, которыми мы обязаны гордиться. Грюнвальдская битва – событие, которое изменило будущее нашей страны и историю всей Европы. Победа в Грюнвальдской битве - одна из легендарных страниц белорусской военной истории, достойная гордости и уважения!

Есть хорошее определение значения этого события для нашей страны: на битву шли витебляне, полочане, смоляне, оршанцы, а возвращались - литвины, предки современных белорусов.

В театрализованной реконструкции эпизодов легендарной битвы в 2018 году примут участие представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, России и стран Прибалтики.

На протяжении двух фестивальных дней пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате «щит-меч», турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, а также массовые сражения - бугурты - и Битва дворов.

Главным событием второго фестивального дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир по правилам XV века. Конные турниры такого уровня на сегодняшний день проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Подобное мероприятие пройдет в Беларуси впервые. Во время поединков главной целью всадников будет попытка выбить противника из седла ударом длинного копья или преломить копье о его щит.

За два дня на фестивальных сценах состоятся концерты с участием лучших фолк- и рок-коллективов Беларуси, России и стран Европы. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать город мастеров, интерактивные площадки. Будут работать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, плавке руды, окраске тканей, гончарные и кузнечные мастерские.

Подробнее об основных площадках фестиваля.

Главная фестивальная площадка - ристалище.

На этой площадке (справа от входа в музей) на протяжении двух дней будут проходить основные мероприятия фестиваля:

• Театрализованная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы - масштабная реконструкция событий 15 июля 1410 года с воссозданием тактических перемещений войск. В реконструкции битвы будут принимать участие артиллерия, осадные машины, будут построены оборонительные сооружения.

• Конный турнир - полноконтактные турнирные конные сшибки, при которых два рыцаря направляют своих коней друг на друга, стараясь выбить противника из седла ударом длинного копья на полном скаку.

• Пеший рыцарский турнир. Поединки проходят по канонам средневековых турниров. В финале определяется сильнейший рыцарь турнира.

• Массовые сражения рыцарей, бугурты - на площадке происходит демонстрация реального средневекового боя. В рамках бугуртов проходят сражения: захват знамени, при котором один из отрядов должен захватить знамя противников и не потерять свое, битва на мосту - каждый из отрядов должен перейти на противоположную сторону узкого моста, штурм ворот - один из отрядов защищает ворота Замка, другой должен прорваться внутрь, и другие варианты тактических бугуртов.

• Битва дворов - формат сражения рыцарей, который может идти по нескольким сценариям. Формат поединков выбирают предводители дворов. Представление участников сопровождается выходом герольдов, с соответствующим церемониалом.

• Турнир алебардистов/копейщиков - сражение один на один воинов, вооруженных длинномерным древковым оружием.

Концертная площадка

На главной сцене традиционно состоится фестиваль в фестивале - музыкальный open-air "Пир после битвы". На сцену поднимутся коллективы, исполняющие фолк/фолк-рок/рок/метал музыку и музыку смежных направлений.

Участники главной сцены фестиваля (21.07.2018):

- "Стары Ольса" (Беларусь)

- "Мельница" (Россия)

- "Эпидемия" (Россия)

- Cruachan (Ирландия)

- Wizard (Германия)

- Folcore (Беларусь)

- Aillion (Беларусь)

Центральная площадь усадьбы "Дудутки" (Вторая сцена)

Расположена в конце главной аллеи, ведущей от входных ворот. В течение двух дней здесь будут проходить мастер-классы по танцам, театрализованные постановки, средневековые игры, выступления уличных театров, факиров, музыкальных коллективов. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие.

Город мастеров

Расположен слева от входа в музей. На протяжении всего фестиваля здесь можно будет познакомиться с работой мастеров и ремесленников, использующих средневековые технологии, приобрести сувенирную продукцию, принять участие в ремесленных мастер-классах (кузнечное дело, гончарство, обработка камня, оружейное дело, литье, плавка руды, ткачество и т.д.)

Интерактивные площадки

Интерактивные площадки будут расположены по всей территории музея "Дудутки". Каждый желающий сможет поучаствовать в средневековых играх, испытаниях, обучиться стрельбе из лука, арбалета, принять участие в мастер-классе по фехтованию, посетить средневековую пыточную. Впервые на фестивале будет возведена рыцарская полоса препятствий, Игры горцев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "НАШ ГРЮНВАЛЬД - 2018"

21 июля.*

10:40 Торжественное открытие фестиваля. Представление военно-исторических клубов, участников фестиваля "Наш Грюнвальд"

11.00-13:00 Бугурты (массовые сражения). Захват флага, Битва на мосту, штурм Замка и т.д.

12:00-20:00 Турнир лучников (отборочный тур, первый, второй тур)

13:00-13:40 Турнир алебардистов

14.00 -15:00 Рыцарский турнир

15:00-16:30 Реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы

16:30-17:00 Бугурты (массовые сражения)

17:00-01.00 Концертная программа с участием фолк- и рок-коллективов

22 июля.*

11.00-13.00 Первый этап конного турнира

13.30-15.30 Второй этап конного турнира

16.00-16.30 Финал турнира лучников

18.00 Официальное закрытие фестиваля

*В программе возможны незначительные изменения.

Организаторы фестиваля:

Экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак

Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки"

Официальный сайт фестиваля: http://nashgrunwald.by/

Официальная страница фестиваля: https://vk.com/nash_grunwald