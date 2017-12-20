20 Декабря 2017 15:34

Пассажиров минского вокзала сегодня провожали и встречали под звуки симфонического оркестра. Поводом стала круглая дата - Белорусской железной дороге 155 лет! Как отметили специалисты, в последние годы значительно обновлен подвижной состав, средняя скорость поездов выросла до 86-ти километров в час, а местами и до 120-ти. В этом году услугами железной дороги воспользовались почти 80 миллионов пассажиров. Заранее можно приобретать билеты на международные маршруты.

Кроме того, сегодня же чествовали двухмиллионного пассажира, который приобрел билет через интернет. Обладателем счастливого билета стал минчанин Илья Кашпур. Удачу молодому человеку принес рейс по маршруту Минск - Брест - Варшава. Представители железной дороги вручили пассажиру сертификат, который позволяет пользоваться вип-залом ожидания в течение года.

Кстати, каждый шестой железнодорожный билет белорусы приобретают через интернет.