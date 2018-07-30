Белорусский вертолет Ми-8 завершает миссию в Латвии

30 Июля 2018

Обстановка в регионе улучшается. Спасатели заявляют о локализации пожара, есть еще задымления, но эти очаги под контролем. Сейчас белорусский, литовский и латвийские экипажи находятся в дежурном режиме. Сегодня вертолеты выполняли лишь доразведку местности. Если в течение суток пожарная ситуация не ухудшится, то завтра белорусский экипаж вернется в Беларусь.

Из-за пожара сразу в нескольких регионах Европы Евросоюз не смог выделить дополнительные силы Риге. Поэтому страна обратилась за помощью к Беларуси. По поручению Главы государства Александра Лукашенко в Латвию и был направлен вертолет Ми-8.

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