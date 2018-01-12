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Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно
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12 Января 2018 07:09

Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно

Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К ним отнесли изготовление предметов с применением ручного труда и инструмента. Кроме того, ремесленники теперь могут рекламировать свои услуги, в том числе в Интернете.

  

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