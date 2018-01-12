Белорусские ремесленники могут продавать свои изделия через Интернет, в мастерских и удаленно

12 Января 2018 07:09

Сегодня в силу вступил указ, подписанный Президентом в начале октября. Документ значительно расширил перечень видов ремесленной деятельности по заявительному принципу без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К ним отнесли изготовление предметов с применением ручного труда и инструмента. Кроме того, ремесленники теперь могут рекламировать свои услуги, в том числе в Интернете.